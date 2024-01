Der SV Waldhof Mannheim hat sich von Trainer Rüdiger Rehm getrennt. Das hat der Drittligist am Mittwochabend mitgeteilt. Der Aufsichtsrat sei zu dem Schluss gekommen, auf die sportliche Lage reagieren zu müssen. Die Situation ist für den Waldhof durchaus prekär: Zwar gelang den Mannheimern zuletzt mit einem 4:1 beim Halleschen FC ein kleiner Befreiungsschlag in der dritten Liga, dennoch steht nur Tabellenplatz 17 zu Buche, der Abstieg in die Regionalliga droht weiterhin. Der 45-jährige Rehm war erst im Juni 2023 zum Waldhof gekommen. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls und die damit verbundene Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, heißt es vom Verein.

Der Nachfolger von Rehm steht bereits fest, Marco Antwerpen übernimmt. Unterstützt wird er von Frank Döpper, der bereits bei Antwerpens letztem Engagement beim 1. FC Kaiserslautern als Assistenztrainer fungierte. Den FCK betreute Antwerpen bis Mai 2022. Er führte die Mannschaft in die Relegation um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Nach drei Niederlagen in Serie wurde er jedoch vor den entscheidenden Spielen entlassen und durch Dirk Schuster ersetzt.

„Marco hat bei seinen vergangenen Stationen stets gezeigt, dass er in kurzer Zeit einen großen Einfluss auf eine Mannschaft nehmen kann“, hofft Waldhof Mannheim auf einen ähnlichen Impuls am Alsenweg. Am Sonntag ist Preußen Münster im Carl-Benz-Stadion zu Gast.