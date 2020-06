Der Aufstieg ist für den SV Waldhof Mannheim nur noch theoretisch möglich. Der Drittligist kam am Samstag gegen den SC Preußen Münster nicht über ein 0:0 hinaus und hat sechs Punkte Rückstand auf die direkten Aufstiegsränge. Der Relegationsrang ist aktuell drei Zähler entfernt, am Sonntag sind es möglicherweise fünf Punkte, sollte der FC Ingolstadt beim SV Meppen gewinnen. Die Waldhöfer, bei denen Trainer Bernhard Trares nur auf der Tribüne sitzen durfte, kamen gut in die Partie und waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Mohamed Gouaida vergab jedoch die beiden besten Chancen (9., 21.). Nach der Pause schwanden den Blau-Schwarzen die Kräfte, sodass der Lattenschuss von Marco Schuster die einzige klare Chance für den SVW blieb (53.). Die Preußen wurden immer stärker, hatten ihrerseits Pech bei einem Pfostenschuss von Maurice Litka, und schrammten am Ende knapp an einem Auswärtssieg vorbei. Die Waldhöfer waren nicht mehr in der Lage, einen entscheidenden Angriff zu starten.