Der SV Waldhof Mannheim kann – vorbehaltlich des weiteren Pandemie-Geschehens – sein erstes Saisonheimspiel in der Dritten Liga am Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln vor etwa 4000 Zuschauern austragen. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg hat die Verordnung über die Sportausübung neu gefasst. Sie tritt am Samstag in Kraft und räumt unter anderem dem SV Waldhof eine Auslastung des Carl-Benz-Stadions von maximal 20 Prozent der Kapazität ein. Allen Zuschauern sind dabei feste Sitzplätze zuzuweisen, informierte der SVW.

Ticketverkauf nur online

Nach intensivem Austausch mit der Stadt Mannheim und dem Gesundheitsamt Mannheim wurde am Freitagabend das übermittelte Hygienekonzept genehmigt, teilte der Klub mit. Der SV Waldhof habe sich danach entschieden, für das Spiel am Montag ein Kontingent von zirka 4000 Sitzplatzkarten in den Verkauf zu geben. Die abschließenden Berechnungen werden erst im Laufe des Samstags vorliegen. Zunächst haben Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison die Möglichkeit maximal zwei Tickets – ausschließlich online – zu erwerben. Diese Vorverkaufsphase beginnt voraussichtlich am Sonntag. In einer zweiten Verkaufsphase haben dann Mitglieder und Inhaber von Herzbuwe-Dauerkarten die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Über den genauen Verkaufsstart werde noch informiert, hieß es. Der Onlineverkauf diene unter anderem auch zur Erfassung der Käuferdaten für die Nachverfolgung bei einer Infektion.