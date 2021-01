Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat auf Leihbasis Dennis Jastrzembski (20) von Hertha BSC Berlin verpflichtet. Der polnische U21-Nationalspieler kann auf elf Bundesligaeinsätze verweisen, war jedoch in der Hinrunde an Zweitligist SC Paderborn ausgeliehen und kam dort auf drei Einsätze. „Mit seiner Geschwindigkeit wird er unserem Spiel eine weitere Alternative in der Offensive anbieten können“, erklärte Jochen Kientz, Sportlicher Leiter der Mannheimer zu dem Neuen für die linke Angriffsseite. Weitere Ergänzungen hatte SVW-Trainer Patrick Glöckner zuletzt nicht ausgeschlossen: „Wir schauen in allen Mannschaftsteilen nach Spielern, die uns voranbringen.“