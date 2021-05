Der SV Waldhof Mannheim kann in der nächsten Saison auf einen prominenten Gast im Carl-Benz-Stadion hoffen. Der Drittligist gewann mit einem 2:1 (2:0) gegen den FC Astoria Walldorf den badischen Verbandspokal und qualifizierte sich damit für den DFB-Pokal. Marcel Seegert (11.) und Joseph Boyamba (45.+1) schossen die Tore für die Mannheimer, die ihre Aufgabe gegen den Regionalligisten insgesamt souverän erledigten. Dabei profitierte der SVW davon, dass der Walldorfer Roman Hauk in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In der zweiten Halbzeit vergaben die Mannheimer in Überzahl einige klare Chancen und agierten teilweise fahrlässig. Das rächte sich gegen die kampfstarken Walldorfer aber nicht. Der Anschlusstreffer des FC Astoria durch Andreas Schön fiel erst in der Nachspielzeit.