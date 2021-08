Der SV Waldhof Mannheim hat das zweite Spiel innerhalb von vier Tagen gewonnen und ist in der Tabelle der Dritten Liga dadurch auf den fünften Platz geklettert. Die Waldhöfer besiegten den SV Meppen 5:0 (2:0) und jubelten mit mehr als 7000 Zuschauern über den ersten Heimerfolg der noch jungen Saison.

Matchwinner war Kapitän Marcel Seegert, der in der ersten Halbzeit mit zwei Toren (32., 45.+1) für die 2:0-Führung sorgte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Dominik Martinovic (51.), Marc Schnatterer (59.) und Marco Höger (88.) für die Blau-Schwarzen, die noch deutlicher hätten gewinnen können. Der Meppener Jonas Fedl sah in der 62. Minute nach einem groben Foul an Adrien Lebeau die Rote Karte.