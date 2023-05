Der SV Waldhof Mannheim hat seinen Status als eine der schlechtesten Auswärtsmannschaften der dritten deutschen Fußball-Liga „eindrucksvoll“ untermauert. Am Freitagabend unterlagen die Blau-Schwarzen beim TSV 1860 München mit 1:3 (0:3) und quittierten die dritte Niederlage in Serie. Stefan Lex (16. Spielminute), Fynn Lakenmacher (38.) und Jesper Verlaat (42.) sorgten mit ihren Toren bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Waldhof-Schlussmann Lucien Hawryluk erlebte ein trauriges Drittliga-Debüt. Seine Vorderleute ließen ihn im Stich. Bentley Baxter Bahn markierte per Elfmeter den Ehrentreffer (84.). Aufseiten der Gastgeber wurden vor dem Anpfiff acht Spieler verabschiedet. Unter ihnen der ehemalige Mannheimer Joseph Boyamba, der die „Löwen“ nach nur einer Saison wieder verlässt.