Seit März war das Waldhaus Starkenbrunnen im Kreis Südwestpfalz wegen Unstimmigkeiten geschlossen. Nun geht es mit einer neuer Pächterin weiter.

Das Waldhaus zwischen Ruppertsweiler und Lemberg im Kreis Südwestpfalz steht nun wieder als Anlaufpunkt bereit, sagt Florian Bilic vom Pfälzerwaldverein Starkenbrunnen. Darüber sei er sehr froh. Und er freue sich, dass die neue Pächterin Michaela Strohmeier mit dem ersten Wochenende zufrieden gewesen sei. Denn das Haus war wegen Unstimmigkeiten mit dem vorherigen Pächter seit März geschlossen.

Nun können Wald-Freunde wieder dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr im Waldhaus einkehren. Warme Küche gibt es von 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Michaela Strohmeier bietet neben badisch-pfälzische Küche auch jede menge selbst gebackene Kuchen und Kaffee an. Mehr Infos über die neue Pächterin finden Sie in unserem Artikel „Neue Pächterin: Waldhaus Starkenbrunnen eröffnet am 17. Juni wieder“.