Für den Bereich Bad Dürkheim gilt aktuell die höchste Warnstufe. Diese Region war am Mittwoch der einzige Bezirk in Rheinland-Pfalz mit dieser Gefahrenstufe. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrände. Er zeigt das Risiko in fünf Gefahrenstufen an: von 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr).

Stufe 4 gilt am Mittwoch in der Pfalz an der Station Ruppertsecken (Donnersbergkreis), Stufe 3 an den Stationen Bad Bergzabern, Pirmasens und Weinbiet (Neustadt). Für den Donnerstag erwartet der Wetterdienst eine deutlich geringere Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz.