Ein Waldbrand bei Ramsen auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern hat am Freitag die Feuerwehren der VG Eisenberg beschäftigt. Zunächst war Rauch am Eiswoog gemeldet worden. Die ersten Feuerwehrleute vor Ort vernahmen Brandgeruch. Ein Wanderer konnte einen nützlichen Hinweis liefern. Der Brandherd wurde im Waldgebiet Dreibrunnertal ausgemacht. Dort fanden die Einsatzkräfte ein Bodenfeuer vor, das schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Da die Wasserversorgung an der Einsatzstelle schwierig war, wurden Großtanklöschfahrzeuge aus Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer hinzugezogen. In Pendelverkehr wurde die Einsatzstelle dann mit Löschwasser aus dem Tal versorgt. Die Feuerwehren aus Ramsen, Eisenberg, Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer waren mit 45 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

