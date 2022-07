Wegen eines Großbrands im südlichen Brandenburg haben die Behörden die vorsorgliche Evakuierung einer Ortschaft angeordnet. Betroffen sei der Ortsteil Rehfeld mit 200 Einwohnern, der zur Stadt Falkenberg/Elster gehört, wie der Landkreis Elbe-Elster am Montagabend mitteilte. Die Polizei sei vor Ort. Menschen ohne neue Unterkunftsmöglichkeit sollten in ein Gasthaus in Falkenberg/Elster gebracht werden.

Der Landkreis hatte am Nachmittag bereits eine Großschadenslage ausgerufen. Demnach hatte sich ein Brand in einem Waldgebiet mit Windkraftanlagen bei Kölsa-Rehfeld in Falkenberg/Elster auf mehr als 100 Hektar ausgedehnt.

„Das Feuer breitet sich weiter dynamisch aus“, erklärte der Landkreis zu der Evakuierungsanordnung am Abend. Es sei „inzwischen bis auf 150 Meter an die Ortslage Rehfeld herangerückt“.