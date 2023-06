Geheimdokumente in Dusche: Schwere Vorwürfe gegen Trump

Hunderte Geheimdokumente nahm Trump aus dem Weißen Haus mit. Später soll er sie Gästen gezeigt haben. Die Anklageschrift ist brisant. Könnte sie den Präsidentschaftsbewerber ins Gefängnis bringen? Hier geht’s zum Artikel.

Waldbrand im Landkreis Germersheim

Im Landkreis Germersheim hat am Samstagmittag ein Waldstück gebrannt. Insgesamt war eine Fläche von 400 Quadratmetern im Westheimer Wald von dem Feuer betroffen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Verfehlungen in Mainz: Umbenennung von Räumen gefordert

Nach Bekanntwerden von Verfehlungen im Bistum Mainz im Zusammenhang mit Fällen sexueller Gewalt hat die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands eine Umbenennung von Tagungsräumen im Erbacher Hof gefordert. Diese trügen Namen von Bischöfen und Kardinälen, „die nachweislich Missbrauchstaten vertuscht und Täter geschützt haben“, kritisierte der Verband am Samstag bei seiner Bundesversammlung in Mainz. Hier geht’s zum Artikel.

Bergsteiger bei Absturz an Zugspitze gestorben

Ein Mann stürzt rund 400 Meter in die Tiefe, bevor er auf einem Gletscher tödlich verletzt zum Liegen kommt. Nach dem Absturz beginnt eine Rettungsaktion für weitere Bergsteiger in der Nähe. Hier geht’s zum Artikel.

Hütschenhausen: 120 Heuballen brennen auf Feld

Etwa 120 Heuballen haben in der Nacht zu Samstag auf einem Feld im Landkreis Kaiserslautern gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Heuballen in der Ortsgemeinde Hütschenhausen schon im Vollbrand, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Hier geht’s zum Artikel.

Pirmasens: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist nahe Pirmasens bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann mit seiner Maschine auf der Bundesstraße 270 aus Pirmasens kommend in Richtung Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) unterwegs. Hier geht’s zum Artikel.

Flicks Doppelspitze: Mit „Weltklasse“-Havertz und Torgarant Füllkrug

Das Toreschießen im 1000. Länderspiel wird in den Plänen des Bundestrainers zu einem Fall für Zwei. Hansi Flick setzt nach der vermurksten Fußball-Weltmeisterschaft in der Offensive vermehrt auf eine Doppelspitze. Und das sind Werders Lokalmatador Niclas Füllkrug und der gerade international sehr umworbene Chelsea-Star Kai Havertz. Ein Duo, dem DFB-Sportdirektor Rudi Völler einiges zutraut. Hier geht’s zum Artikel.

Attacke auf Beerdigung: Verdächtiger nicht vernehmungsfähig

Nach dem Wurf eines explosiven Gegenstands auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) mit fünf Verletzten ist der Tatverdächtige nicht vernehmungsfähig. Trauergäste hatten den jungen Mann nach dem Angriff verfolgt und so schwer verprügelt, dass er ins Krankenhaus geflogen wurde. Hier geht’s zum Artikel.

Mikroplastik: Warum der Gummi von der Straße muss

Mikroplastik gelangt auf vielen Wegen in die Umwelt – auch durch den Abrieb von Autoreifen. Ein britisches Start-up will die winzigen Partikel direkt am Reifen abfangen. Hier geht’s zum Artikel.

Amazonas: Kinder nach 40 Tagen im Dschungel gerettet

Kolumbien erlebt das Wunder, auf das die Welt wochenlang gehofft hat: Die vier vermissten Kinder sind endlich gefunden. Sie leben. Nun wartet ihre Familie auf ein baldiges Wiedersehen. Hier geht’s zum Artikel.

Strohhutfest: Wie die letzte Grabowsky-Show lief

Abgesang vor 5000 Fans: Die Frankenthaler Kultband Grabowsky hat am Freitag ihr (vorerst) letztes Konzert gespielt. Der Geist des Strohhutfests, manifestiert in kultigen Songs, großen Gefühlen und kollektiven Ritualen. Chronologie eines Abschieds. Hier geht’s zum Artikel.