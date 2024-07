Noch rechtzeitig entdeckt worden ist am Mittwochmorgen ein Waldbrand in der Nähe von Kirchheimbolanden. Die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs befuhr zufällig das Gebiet außerhalb der Stadt. Schon von Weitem sahen die Einsatzkräfte dicke Rauchwolken aufsteigen und konnten sehr schnell den Brandherd ausfindig machen. Im Bereich der „Schönen Aussicht“, in der Nähe des Schillerhains, stand Gestrüpp rings um hohe Nadelbäume in Flammen. Die Feuerwehr konnte die beiden Brandstellen, die etwa 50 Meter weit auseinander lagen, sehr schnell löschen. Nach Information von Wehrleiter Matthias Groß kann es sich bei der Brandursache nur um Brandstiftung handeln. An diesem Morgen sei es kühl und feucht und die Vegetation nicht außergewöhnlich trocken gewesen. Man habe aber zu diesem Zeitpunkt – es war kurz nach 8 Uhr – keine Passanten in diesem Waldgebiet ausmachen können.