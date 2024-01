Knackige Kälte, Sonnenschein, Schnee – ideale Voraussetzungen, um sich aufzumachen in den Wald. Stimmt, sagt Förster Johannes Rottländer – mit einer Ausnahme.

Schwierigkeiten durch den Schnee, sagt Johannes Rottländer, Revierleiter im Forstrevier Ganerben (Kreis Bad Dürkheim), seien zumindest derzeit nicht zu erwarten. Wege habe man in seinem Revier nicht sperren müssen. Und: „Noch hat der Schnee keine Schäden im Wald verursacht“, sagt Rottländer. Zum Glück: Noch gut kann sich der Förster an den 8. April 2022 erinnern, als weite Teil der Pfalz im Schnee versanken. Der nasse, schwere Schnee hatte damals massive Schäden verursacht, zahlreiche Bäume waren unter der Last gebrochen oder gar umgestürzt. Davon sei man derzeit weit entfernt.

Allerdings sollten Waldbesucher die Wettervorhersage in den kommenden Tagen stets im Blick behalten. „Bei Windböen würde ich den Wald meiden“, rät Rottländer.

Wie sich der Schneefall auf die Borkenkäferpopulation und andere Schädlinge auswirkt, steht in unserem ausführlichen Artikel.