[Aktualisiert] In Baumholder ist am Dienstagnachmittag in der Nähe des Truppenübungsplatzes ein Feuer ausgebrochen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt auf seiner Internetseite, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Es handele sich um einen größeren Wald- und Flächenbrand. Die Bevölkerung solle Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen ausschalten. Laut SWR-Informationen erklärte eine Sprecherin der Integrierten Leitstelle Bad Kreuznach, dass die Einsatzkräfte mit einem Großangebot vor Ort seien, und das Feuer auch schon unter Kontrolle haben. Auf dem Gelände befinde sich laut Polizei Baumholder keine Munition.