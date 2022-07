Gleich zweimal hat es Freitagabend im Kreis Germersheim gebrannt: auf einer etwa 300 Quadratmeter großen Waldfläche an der Landstraße 539 (bekannt als Ölstraße) bei Bellheim und am Baggerseee Willersinn bei Hagenbach auf freiem Feld auf gut 200 Quadratmetern. In beiden Fällen hatten Zeugen eine Rauchsäule bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, in beiden Fällen konnte der Brand von den Einsatzkräften gelöscht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei Bellheim kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise Hinweise zur Brandursache geben können.