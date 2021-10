Hallenradsport In seiner 119-jährigen Geschichte hat sich der Verein für Hallenradsport (VfH) Worms zum ersten Mal einen Weltmeistertitel geholt. Der Vierer mit Nora Erbenich, Sabrina Born, Hannah Rohrwick und Annika Furch gewann unter Trainer Hans-Jürgen Born am Freitagabend in der Stuttgarter Porche-Arena mit 203,29 Punkten vor Österreich (177,46) und der Schweiz (176,40). Es war die zweite WM-Teilnahme des Wormser Quartetts, das in Basel vor zwei Jahren Silber gewonnen hatte. Nun hören die Vier auf.