Bis kurz nach 21 Uhr waren die Wahlhelfer am Sonntag in Kaiserslautern aktiv, um 21.40 Uhr stand das Bundestagswahlergebnis für die Stadt offiziell fest. Insgesamt recht reibungslos lief der Sonntag aus Sicht der Wahlleiterin Constanze Augustin.

„Nein, es gab keine Pannen“, schüttelt Augustin den Kopf auf die Frage, ob in Kaiserslautern alles rund lief – anders als beispielsweise in Berlin oder auch in Oggersheim, wo irrtümlich einige Wahlzettel für die Landtags- statt Bundestagswahl ausgegeben wurden. Lediglich vereinzelt habe es in Wahllokalen mehr Zuspruch gegeben als erwartet, aber aufgrund der vorausschauenden Wahlhelfer seien immer genug Stimmzettel vor Ort gewesen, betont Augustin. Man habe mit einer Wahlbeteiligung von 75 Prozent gerechnet; mit 70 lag sie in Kaiserslautern jedoch deutlich unter der bundesweiten Beteiligung von 76,6 Prozent. Berichtenswerte Vorfälle in Wahllokalen habe es auch keine gegeben.

788 Wahlhelfer hatte die Stadt einberufen. „Einige krankheitsbedingte Absagen gab es kurzfristig noch, für die wir aber nicht überall Ersatz gesucht haben“, da die Stadt ausreichend Puffer innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl an Helfern eingeplant hatte. Im Vorfeld habe sie selbst viele Schulungen geleitet.

Die Anzahl der Briefwahlbezirke „haben wir im Vergleich zur Landtagswahl von 15 auf 25 aufgestockt“. So konnten die Briefwähler den Stimmbezirken zugeordnet werden, „bis auf Einsiedlerhof und Mölschbach, die zusammengefasst werden mussten, aufgrund der geringen Bevölkerung“.