Am Freitag gegen 20.30 Uhr haben Unbekannte eines von drei Wahlplakaten auf der Brücke im Petersberger Weg in Rodalben angezündet. Ein aufmerksamer Bürger konnte den Brand löschen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Es ist nicht die erste Beschädigung von Wahlplakaten. Erst vorige Woche waren in Pirmasens mehrere Wahlplakate einer rechtsgerichteten Partei abgerissen worden, wie die Pirmasenser Polizei vermeldet hatte. Ein Plakat war mit Kot beschmiert worden.