Im Laufe des voraussichtlich sehr langen Wahlabends werden auch die Ergebnisse in den rheinland-pfälzischen Wahlkreisen veröffentlicht. Verfolgen Sie an dieser Stelle live die Ergebnisse in den pfälzischen Wahlkreise und im Rest des Landes. Alle Grafiken inklusive Hochrechnungen und dem Koalitionsrechner finden Sie auf der Seite zur Bundestagswahl 2021.

Die Erststimmen-Ergebnisse nach Verbandsgemeinden – die Karte wird laufend aktualisiert: