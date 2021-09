Im Wahlkreis Saarbrücken deutet sich eine Niederlage für Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ab. Die ehemalige saarländischen Ministerpräsidentin und CDU-Bundesvorsitzende liegt nach Auszählung von 232 der 252 Wahllokal deutlich hinter Josephine Ortleb, der SPD-Kandidatin und Wahlkreissiegerin von 2017. Im Zwischenergebnis kommt Ortleb auf 36 Prozent der Erststimmen, Kramp-Karrenbauer auf 25. Auch in den anderen drei saarländischen Wahlkreisen haben die SPD-Kandidaten zwischenzeitlich die Nase vorn. In Saarlouis führt Bundesaußenminister Heiko Maas vor Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, in Homburg Esra Limbacher vor CDU-Landesgeneralsekretär Markus Uhl. Und auch in Sankt Wendel könnte Nadine Schön (CDU) ihr seit 2009 gehaltenes Direktmandat gegen Christian Petry, Generalsekretär der Saar-SPD, verlieren. Bei zwei wahrscheinlichen Listenplätze für die Saar-CDU und dem aktuellen Zwischenstand zögen Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier in den Bundestag ein.