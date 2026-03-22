Landtagswahl Wahlkreis 38: Johannes Zehfuß (CDU) holt Direktmandat
Christdemokrat Johannes Zehfuß hat zum vierten Mal in Folge das Direktmandat im Wahlkreis 38 (Mutterstadt) gewonnen. Bei der Landtagswahl am Sonntag entfielen auf den Landwirt aus Böhl-Iggelheim 35,7 Prozent der Stimmen. Kathrin Hammer (SPD, Mutterstadt) erhielt 24,9 Prozent, Rainer Eherer (AfD, Maxdorf) bekam 20,4 Prozent der Stimmen. Andrea Franz (Grüne, Böhl-Iggelheim) und Judith Huber (Die Linke) verpassten den Einzug in den Landtag über die Landesliste. Franz holte im Wahlkreis 8,5 und Huber 3,1 Prozent der Stimmen. Sebastian Spieß (FDP, Limburgerhof) kam auf 2,4 Prozent, Martin Schoenherr (FW, Mutterstadt) 5,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 73 Prozent und war damit etwas besser als vor fünf Jahren (70,3 Prozent).