Die Stimmzettel zur Landtagswahl in einem Briefwahlbezirk im Wahlkreis 37 (Ludwigshafen II) werden nicht neu ausgezählt. Das hat Wahlleiter und Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) nach Rücksprache mit dem Landeswahlleiter entschieden. „Nur weil’s ein knappes Ergebnis ist, muss nicht noch einmal ausgezählt werden. Es gibt keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten“, sagte er auf Nachfrage. Marion Schneid (62, CDU) hatte den Wahlkreis mit nur 35 Stimmen Vorsprung gewonnen – vor Gregory Scholz (44, SPD). Dieser hatte eine Neuauszählung in dem Bezirk beantragt, in dem laut OB abends viermal nachgezählt werden musste.

Scholz irritiert

Wenn es keine Unregelmäßigkeiten gebe, akzeptiere er natürlich das Ergebnis, so Scholz. Schneid habe er bereits telefonisch gratuliert. Irritiert sei er allerdings über den Umstand, dass der OB laut Medienberichten am Abend der Wahl davon gesprochen habe, dass in dem Oggersheimer Briefwahlbezirk mehrfach nachgezählt werden musste, bis das vorläufige Endergebnis für den Wahlkreis 37 gegen 20.45 Uhr feststand, ihm nun aber mitgeteilt worden sei, dass es tatsächlich – angeblich völlig stressfrei – nur eine Nachzählung gegeben habe. „Das ist ein krasser Unterschied.“ Vor der finalen Auszählung lag Scholz noch mit 14 Stimmen vor Schneid. Über die Landesliste ist der 44-Jährige aus Oppau dennoch in den Landtag eingezogen. Er ist Parteichef der Ludwigshafener SPD und Generalsekretär der Landes-SPD.