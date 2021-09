Die Sektkorken knallen bei der Ludwighafener SPD: Nach fast 250 ausgezählten Stimmbezirken im Wahlkreis 207 ist ihrem Direktkandidaten Christian Schreider (49) der Sieg nicht mehr zu nehmen. Mit 32,6 Prozent liegt er so gut wie uneinholbar vor Titelverteidiger Torbjörn Kartes (42, CDU). „Ohne Rückenwind aus Berlin war die Wahl nicht zu gewinnen“, sagte der Rechtsanwalt, der jetzt wieder in seinen Job bei den Technischen Werken (TWL) zurückkehren, sich aber erneut zur Wiederwahl als CDU-Kreisvorsitzender stellen will.