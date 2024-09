In der Nähe des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sind nach Angaben seines Wahlkampfteams Schüsse gefallen. „Präsident Trump ist nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit. Bis auf Weiteres keine weiteren Informationen“, erklärte der Sprecher von Trumps Wahlkampagne, Steven Cheung, am Sonntag. Trump, der sich am Sonntag laut Medienberichten in seinem Golfclub in Florida aufhielt, war Mitte Juli nur um Haaresbreite einem Schusswaffenattentat bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania entkommen.