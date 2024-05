Digitale Kanäle sind die Politik-Quelle Nummer eins für die junge Wählerschaft. Darauf reagiere die Politik, so der Hamburger Politikforscher Martin Fuchs, selber Jahrgang 1979, gegenüber der RHEINPFALZ am SONNTAG. Von den 96 deutschen Europaabgeordneten hätten 37 einen TikTok-Account, also fast vier von zehn.

„Wie politische Inhalte transportiert werden, ist ziemlich egal“, so Fuchs und zitiert eine Studie der Universität Düsseldorf für die ARD. Demnach nehmen 48 Prozent aller TikTok-User mindestens einmal wöchentlich Polit-Inhalte auf der Plattform wahr, unter den 30-Jährigen sind es gar 65 Prozent. „Nur Insta ist in der Altersgruppe für politische Inhalte relevanter“, sagt Fuchs.

Die Frage, wie sich junge Menschen informieren, steht wegen der Europawahl im Blickpunkt. Erstmals dürfen am 9. Juni bereits 16-Jährige bei einer bundesweiten Wahl ihre Stimmen abgeben. Die RHEINPFALZ am SONNTAG hat dazu Wissenschaftler, aber auch zwei Mitglieder des Jugendbeirats Landau befragt.

