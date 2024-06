Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag: Bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Ergebnisse, aktuelle Entwicklungen und Hochrechnungen finden Sie ab dem 9. Juni hier in unserem Kommunalwahl-Blog.

Schauen Sie vor allem in unsere interaktiven Karten unter rheinpfalz.de/kommunalwahlen. Dort können Sie ab 18 Uhr am Wahlabend den Stand der Auszählungen live für die gesamte Pfalz live mitverfolgen.

Und alles rund um die Europawahl lesen Sie hier: Aktuelles zur EU-Wahl

An dieser Stelle finden Sie einen Live-Blog von Storytile. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.