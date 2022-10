Ein „überlegener Spitzenkandidat“, dem die Bürger gute Regierungsarbeit bescheinigen und der vor Ort hohes Ansehen genießt: Diese drei Faktoren gaben laut einer Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen den Ausschlag für den Wahlsieg der SPD in Niedersachsen. Dabei sei Ministerpräsident Stephan Weil „Erfolgsfaktor Nummer eins“ gewesen. Da erstaunt es nicht, dass 55 Prozent ihn als Ministerpräsident sehen wollen, seinen CDU-Herausforderer Bernd Althusmann hingegen nur 26 Prozent. So gesehen sei die Landtagswahl auch ein Votum für Weil gewesen, der in einem verunsicherten Umfeld für stabile Führung stehe, so die Wahlforscher.

Aus seiner Vorliebe für Rot-Grün gegenüber der derzeitigen Koalition von SPD und CDU macht Weil kein Geheimnis. Auch eine relative Mehrheit der Wähler (42 Prozent) fände ein Bündnis zwischen SPD und Grünen gut; die Fortsetzung von Rot-Schwarz wünschen nur 33 Prozent.

Viele AfD-Wähler verteilen „Denkzettel“

Auf längere Sicht Sorgen machen muss der SPD ein Blick auf die Altersstruktur ihrer Wähler: Bei den über 60-Jährigen errang die Partei 42 Prozent der Stimmen – bei den unter 30-Jährigen nur noch 22 Prozent.

Die AfD konnte ihren Stimmenanteil in Niedersachsen fast verdoppeln. Laut Mannheimer Forschungsgruppe spielten dabei die politischen Forderungen der Rechtspopulisten (20 Prozent) eine untergeordnete Rolle; 71 Prozent der Befragten wollten mit ihrer Stimme für die AfD hingegen einen „Denkzettel“ verteilen.