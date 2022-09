Acht Bewerberinnen stellen sich in diesem Jahr zur Wahl der 74. Deutschen Weinkönigin. Fünf von ihnen werden nach der Vorentscheidung am Samstag im Saalbau in Neustadt ins Finale einziehen. Die Auswahl der Finalistinnen trifft die rund 70-köpfige Jury wie bereits in den beiden vergangenen Jahren auf digitalem Weg. Während des Vorentscheids ist die Jury per Videokonferenz zugeschaltet, zum Finale am 30. September ist sie dann vor Ort.

Bei der Vorentscheidung stellen sich die acht jungen Frauen kniffligen Fachfragen rund um das Thema Weinbau. Wer die Kandidatinnen sind, lesen Sie hier.