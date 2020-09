In der Stadthalle Speyer hat am Samstagnachmittag die Wahl einer Kirchenpräsidentin oder eines Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche der Pfalz begonnen. Drei Bewerber wollen die Nachfolge von Amtsinhaber Christian Schad antreten, der Ende Februar 2021 in den Ruhestand geht. Zu den Bewerbern zählen die beiden geistlichen Oberkirchenrätinnen Marianne Wagner (58/Neustadt) sowie Dorothee Wüst (55/Kaiserslautern). Hinzu kommt Albrecht Bähr (59/Kirkel), Landespfarrer für Diakonie und Beauftragter der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz in Mainz. Zur Stunde stellen sich die Kandidaten nacheinander mit je 20-minütigen Reden vor.