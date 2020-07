Für die Nachfolge der amtierenden Pfälzer Weinkönigin Anna-Maria Löffler bewerben sich fünf Kandidatinnen: Dorothea John (23) aus Neustadt, Saskia Sperl (24) aus Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim), Denise Grauer (32) aus Steinweiler (Kreis Germersheim), Saskia Teucke (25) aus Weisenheim am Sand und Sarah Krebs (24) aus Friedelsheim (beide Kreis Bad Dürkheim). Dies gab die Pfalzwein-Werbung am Freitag bekannt. Die Entscheidung fällt am 2. Oktober im Neustadter Saalbau, allerdings wegen der Corona-Pandemie diesmal ohne Fans und Zuschauer. Erfahrungen als örtliche Weinhoheiten haben drei der Bewerberinnen.

Andere Weinanbaugebiete wie beispielsweise die Mosel, Rheinhessen, Ahr und Nahe verzichten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr auf eine Wahl und haben stattdessen die Amtszeit ihrer jeweiligen Gebietsweinkönigin um ein Jahr verlängert. Die Pfalzwein-Werbung hatte sich gegen eine solche Lösung entschieden.

