Beim diesjährigen Strohhutfest vom 4. bis 7. Juni löst eine neue Miss Strohhut die amtierende Miss Larissa Kießling ab. Die nichtöffentliche Wahl findet am Mittwoch, 29. April, um 17 Uhr statt. Zur Unterstützung der bestehenden Jury unter Leitung von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG), der unter anderem Vertreter der Fraktionen und der Stadtverwaltung angehören, werden sechs neue Jurymitglieder gesucht – drei aus den Frankenthaler Vereinen und drei aus der Bürgerschaft. Wer Interesse daran hat, bei der Wahl der nächsten Miss Strohhut mitzuwirken, wird gebeten, sich bis Mittwoch, 22. April, bei der Frankenthaler Marktmeisterin Lara Hellwig zu melden, vorzugsweise per E-Mail an lara.hellwig@frankenthal.de. Sollten sich mehr als sechs Interessenten melden, wird das Los entscheiden, berichtet die Stadtverwaltung.