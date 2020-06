Bei der Lauterecker Polizei sind am Montag eine Schusswaffe samt Magazin und drei Patronen sowie einige Schrotpatronen abgegeben worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann aus Herren-Sulzbach beim aufräumen auf dem Dachboden die Schusswaffe samt Magazin und drei Patronen gefunden. Wie der gefährliche Fund dort gelandet ist, lasse sich aber nicht mehr nachvollziehen – die infrage kommenden Angehörigen seien längst verstorben. Der Finder übergab Waffe und Kugeln am Montagmorgen an die Polizei und erklärte sich mit der Entsorgung einverstanden.

Ähnlich verhielt es sich auch bei besagten Schrotpatronen. Auch diese wurden laut Polizei bei einer Aufräumaktion in einem Gebäude in Lauterecken entdeckt; auch hier ist unklar wie die Munition dort hingelangte. Auch dieser Fund werde nun „der korrekten Entsorgung zugeführt“.