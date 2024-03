Ermittler haben in der Berliner Wohnung der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette eine Pistole gefunden, die fast 40 Jahre verschwunden war. Die RAF erbeutete sie 1984 in Maxdorf, als sie sich mit Waffen und Munition für folgende Morde eindeckte. Am 5. November 1984 gegen 15 Uhr betraten zwei Personen das Waffengeschäft Walla in Maxdorf bei Ludwigshafen. Sie gaben vor, sich für eine Flinte zu interessieren. Als Manfred Walla das Gewehr aus dem Regal holte, zogen die Besucher Pistolen, fesselten und knebelten den Mann. Dann packten sie 22 Pistolen, zwei Flinten und 3000 Schuss Munition ein, trugen die 75 Kilogramm schwere Beute zu einem roten VW Golf und flüchteten. Welche Terroranschläge die RAF mit den Maxdorf erbeuteten Waffen verübte: Hier geht’s zum vollständigen Artikel.