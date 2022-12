Die Magie der Wüste

Während sich andere in der Rente dem Garten widmen, besuchte August Müller eines der schillerndsten Festivals des Welt. Im Nirgendwo der afrikanischen Wüste tauchte er in eine märchenhafte Kunst- und Musikwelt ein, in der alles auf dem Tauschprinzip beruht. Der Zauberer aus Annweiler hatte dort etliche Auftritte – und bekam dafür nicht nur Lebensmittel geschenkt.

Notstrom für die Ukraine

Erik Schäfer macht weiter. Weihnachtsferien gibt es für den Landauer im humanitären Einsatz nicht. Die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine machen auch keine Pause. Sein aktuelles Ziel: tonnenschwere Generatoren von Oslo nach Kiew schaffen.

Plakatekleber muss wieder vor Gericht

Ein psychisch kranker Landauer hatte kurz nach dem Verbüßen einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wieder zugeschlagen...

Erfolg mit Multi-Kulti

Ein Rezeptbuch wurde zum Verkaufsschlager. Denn zu den Rezepten gibt es die passenden Geschichten.

Bauplätze verzweifelt gesucht

500 Bewerber für 100 Bauplätze – dabei steckt das Baugebiet noch mitten im Planungsprozess und viele Fragen sind noch offen.

Ein Schimpanse als Jugendfreund

Der stellvertretender Direktor des Karlsruher Zoos geht nach fast 40 Jahren in Pension.