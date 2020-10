Drei Kandidaten bewerben sich für das Amt eines geistlichen Oberkirchenrats in der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Kirchenregierung habe der Landessynode die Theologen Dieter Hofmann (55), Pfarrer in Sachsenheim (Baden-Württemberg), Paul Metzger (47), Pfarrer in Ludwigshafen-Pfingstweide, und Claus Müller (48), Dekan des Kirchenbezirks Germersheim), vorgeschlagen, teilte die pfälzische Landeskirche am Donnerstag in Speyer mit. Über die Nachfolge von Oberkirchenrätin Dorothee Wüst wolle die Synode bei ihrer Tagung am 21. November in Kaiserslautern entscheiden. Die 55-jährige Theologin war im September zur neuen Kirchenpräsidentin gewählt worden, am 1. März 2021 tritt sie ihr Amt an.

Oberkirchenrätinnen und Oberkirchenräte werden in der Pfälzischen Landeskirche auf die Dauer von sieben Jahren gewählt, Wiederwahl ist möglich. Sie leiten die einzelnen Dezernate des Landeskirchenrates, der obersten Behörde der Landeskirche. Den Vorsitz im Kollegium führt die Kirchenpräsidentin beziehungsweise der Kirchenpräsident. Dazu gehört auch die Geschäftsverteilung.