Unbekannte sind am Wochenende in einen Imbisswagen auf dem Gelände eines Baumarkts in der Oderstraße im Gewerbegebiet Westlich B9 eingebrochen. Laut Polizeibericht brachen die Täter die Tür auf und stahlen mehrere Packungen Würstchen und etliche Getränkedosen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.