Ein 52-jähriger Mann hat am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Tierbedarf in der Tschifflick einen anderen Mann gewürgt, nachdem es zu einem Missverständnis beim Ausparken gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Frau nur mit ihrem Auto rangieren während ein 29-Jähriger in seinem Auto dachte, sie wolle wegefahren. Beide verharrten in ihren Autos in dieser Situation, was den 52-jährigen Ehemann der Frau offenbar zu lange gedauert habe. Er sei daraufhin ausgestiegen und sei dem 29-Jährigen mit einem Würgegriff kurz an den Hals gegangen. Als der 29-Jährige die Polizei gerufen hat, sei der 52-Jährige weg gegangen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung.