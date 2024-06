Das Pfalztheater in Kaiserslautern hat große finanzielle Probleme. 2025 droht eine Finanzierungslücke von über fünf Millionen Euro. Das liegt einerseits an den massiv zu Buche schlagenden Tariferhöhungen für die Beschäftigten des Hauses. Andererseits bleiben auch die Einnahmen durch Kartenverkauf hinter den Erwartungen zurück, weshalb der Träger des Theaters, der Bezirksverband mit Theo Wieder an der Spitze, das Direktorium heftig kritisiert hat. Nun setzt sich der künstlerische Direktor Johannes Beckmann im RHEINPFALZ-Interview zur Wehr. Den Vorwurf, er mache Theater zum Selbstzweck, weist er deutlich zurück. Zudem wünsche er sich mehr „Sachverstand und Fachkenntnis“ auf Seiten des Trägers.

