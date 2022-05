Der Pfälzer Wolf-Experte Michael Eichhorn hält die Angst der Menschen vor Wölfen in deutschen Wäldern für unbegründet. Es sei „nahezu unmöglich“, einen Wolf in freier Wildbahn zu Gesicht zu bekommen, betonte Eichhorn im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wölfe würden die Menschen meiden. Bestrebungen im Westerwald, die Bewegungsfreiheit des dort lebenden Rudels einzuschränken, sei „reiner Populismus“, sagte der Dürkheimer, der im Wachenheimer Kurpfalzpark Wölfe mit der Hand großgezogen hat. Eine Rückkehr des Beutegreifers in die Pfalz würde Eichhorn begrüßen: „Der Pfälzerwald wäre der ideale Lebensraum für den Wolf.“

