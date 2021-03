Nach den Osterferien soll der Wechselunterricht in geteilten Klassen an den Schulen in Rheinland-Pfalz fortgesetzt werden. Zusätzlich soll das Infektionsgeschehen nun mit zwei Selbsttests pro Woche eingedämmt werden. Das hat Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch mitgeteilt. „Dort, wo die Inzidenz 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschreitet, berät das Gesundheitsamt mit den Verantwortlichen vor Ort und der Schulaufsicht, ob weiter Wechselunterricht stattfinden kann oder auf Fernunterricht umgestellt werden muss“, sagte Hubig am Mittwoch in Mainz.

Erweiterte Teststrategie

Begleitet werde der Wechselunterricht mit der Erweiterung der Teststrategie: Zwei Mal pro Woche sollen demnach Selbsttests für Lehrkräfte und Beschäftigte sowie für Schülerinnen und Schüler in den Schulen stattfinden.

Philipp Zanger, der für das Landesuntersuchungsamt die Infektionszahlen an Schulen analysiert, erklärte: „Unsere Daten aus dem laufenden Jahr zeigen, dass es trotz des veränderten Infektionsgeschehens im Wechselunterricht weiterhin zu sehr wenigen Übertragungen kommt.“ Es sei nun wichtig, dass Hygienekonzepte weiter konsequent eingehalten werden.