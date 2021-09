Eine unbekannte Frau hat laut Polizei am Mittwochnachmittag Wäsche aus einem Waschsalon in der Schützenstraße (Süd) gestohlen. Ein 27-Jähriger hatte dort um 13 Uhr eine Waschmaschine gestartet. Der Waschgang sollte um 14 Uhr beendet sein. Als er um 14.30 Uhr zum Salon zurückkehrte, war seine Wäsche jedoch weg. Laut Polizei konnte ermittelt werden, dass eine Frau die Wäsche aus mehreren Trocknern und Waschmaschinen genommen, sortiert und einige Kleidungsstücke in mitgebrachten Taschen verpackt hatte. Anschließend verließ sie den Salon. Wie viele Personen geschädigt wurden, ist noch unklar. Die Frau hat schulterlange, blonde Haare und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war sie mit einem rosa T-Shirt, einer roten Hose und grünen Schuhen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.