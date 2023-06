Die Welt soll lebenswert bleiben

Das Habeck’sche Heizungsgesetz macht den Bürgern Angst. Thomas Waßmuth sieht keinen Grund zur Panik. Der Chef der Energie Südwest sagt im Gespräch mit Sebastian Böckmann, wie er sich die Wärmewende vorstellt.

Wechsel nach vier Generationen

Die langjährigen Betreiber des Klosterstüb’l in Eusserthal haben sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Wunsch

geht in Erfüllung. Die Zukunft der Lokalität ist gesichert.

Anwohner wünschen Hauptstraße ohne Parkplätze

Die Südpfälzer und ihre Ortsdurchfahrten: Gerade in der Verbandsgemeinde Edenkoben sind Dörfer dabei, die Parksituation in ihren Hauptstraßen zu ändern. In Roschbach haben Anwohner eine Unterschriftenaktion gestartet.

Das Dorf der Hundertjährigen

Das japanische Ogimi ist weltweit als das „Dorf der Hundertjährigen“ bekannt. Ein Pendant gibt es in der Südpfalz. Vor wenigen Wochen wurde Hedwig Ertel 100 Jahre alt. Als dritte Bürgerin in Neuburg.

Erste Entscheidungen bei DLRG-Trophy

Der Badestrand des Baggersees verwandelte sich am Samstag in eine Wettkampfarena für Rettungsschwimmer. Zum dritten Mal veranstaltete der Bundesverband der DLRG einen Teil seiner „Trophy“ in der Südpfalz.

Trauer ums Aus für Dorfladen

Nach acht Jahren ist der Dorfladen Geschichte. Gerade für ältere Menschen war es eine wichtige Versorgungsmöglichkeit. Jetzt gab es den letzten Verkauf und vielleicht etwas Hoffnung.