Wärmepumpen sind klimafreundlich, aber sind sie auch umweltfreundlich? Darüber wird debattiert. Es geht um eine Substanz namens TFA, die sich in der Natur anreichert, wenn Kältemittel in die Atmosphäre entweicht. Diese Säure ist giftig für Algen und kaum aus dem Trinkwasser herauszubekommen. Im Moment sorgen aber nicht die Ökoheizungen für die großen TFA-Lasten in der Umwelt, sondern die Autoklimaanlagen.

