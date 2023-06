Der Bund will die Städte und Gemeinden per Gesetz verpflichten, bis spätestens Ende 2028 Pläne für die klimaneutrale Wärmeversorgung vorzulegen. Viele Kommunen in der Pfalz stehen hierbei erst ganz am Anfang – was jetzt auf sie zukommt.

Von Maximilian Hempel

Bisher wird in Deutschland hauptsächlich mit fossilen Energieträgern wie Heizöl und Erdgas geheizt. Das muss sich bis spätestens 2045 ändern. Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht nun vor, dass die Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren ihre Wärmeversorgung klimaneutral aufstellen sollen. Die wichtigsten Punkte für die Pfalz im Überblick.

Bis wann müssen die kommunalen Wärmeplanungen abgeschlossen sein?

Für Großstädte (ab 100.000 Einwohner) ist eine Frist bis zum 31. Dezember 2027 vorgesehen – für kleinere Städte und Gemeinden (10.000 bis 100.000 Einwohner) geht die Frist bis zum 31. Dezember 2028. Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern müssen keine Wärmeplanung vorlegen. Ob diese Fristen und Größenordnungen letztlich auch im Gesetz stehen werden, ist noch offen. Denn bis der Gesetzestext vom Bundestag beschlossen wird, kann es noch Änderungen geben. Hinzu kommt: Die Bundesländer müssen danach das Gesetz in ihre jeweiligen Landesgesetze übertragen. Für Rheinland-Pfalz wäre etwa ein Modell vorstellbar, in dem die kreisfreien Städte eine Wärmeplanung vorlegen und für den ländlichen Raum die Landkreise oder gar die Verbandsgemeinden. Wie genau die Vorgaben auf Landesebene für die kommunale Wärmeplanung aussehen könnten, dazu hält sich die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Verweis auf das bestehende Verfahren im Bund noch bedeckt.

Welche Technologien kommen für die zukünftige Wärmeplanung in Frage?

Aktuell werden vor allem elektrisch betriebene Wärmepumpen oder Fernwärmenetze, die zum Beispiel Geothermie, Biogas oder industrielle Abwärme nutzen, diskutiert. Andere Technologien könnten aber auch Holzpellet- oder Wasserstoffheizungen sein.

Was bedeutet die kommunale Wärmeplanung für Eigentümer und Mieter?

Das ist von Gemeinde zu Gemeinde ganz unterschiedlich. Gemeinsam mit den örtlichen Stadtwerken und Energieversorgern müssen die Verwaltungen enorme Datenmengen etwa über den Gebäudetyp (Altbau oder Neubau), den Heizbedarf, die aktuelle Wärmeversorgung oder die Dämmung sammeln und auswerten. Der aktuelle Gesetzesentwurf sieht bisher vor, dass die Eigentümer keine Daten an die Städte übermitteln müssen. Die Daten sollten den Energieversorgern bereits vorliegen. Anhand dieser können die Kommunen ermitteln, welche Technologien für einzelne Straßenzüge, Stadtteile oder gleich ganze Ortsgemeinden am sinnvollsten sind. Der Anschluss an ein Fernwärmenetz ist zwar für die Kommunen baulich aufwendig. Für Eigentümer könnte er sich aber lohnen, weil sie in Zukunft keine neuen Heizungsanlagen mehr einbauen müssen.

Wie viele Haushalte sind in Rheinland-Pfalz bereits an die Fernwärme angeschlossen oder verfügen über eine Wärmepumpe?

Bisher ist das nur ein geringer Prozentsatz. Nach Erhebungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft sind in Rheinland-Pfalz von zwei Millionen Wohnungen vier Prozent an die Fernwärme angeschlossen. 2,5 Prozent verfügen über eine Wärmepumpe.

Gibt es in der Pfalz bereits Projekte zur CO2-neutralen Wärmeversorgung?

Hier stehen viele Städte und Gemeinden erst ganz am Anfang. Wo bereits Fernwärmenetze existieren (etwa in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Pirmasens, Speyer, oder Neustadt), entsteht die Fernwärme zu einem großen Teil bei der Verbrennung von Steinkohle oder Erdgas zur Stromgewinnung. Ein gewisser Anteil kommt jedoch schon jetzt aus der Abwärme von Biogasanlagen oder der Müllverbrennung. In den vergangenen Jahren haben erste Kommunen damit begonnen, Pläne für Geothermie-Projekte aufzustellen – darunter Speyer und Schifferstadt. Auch in Neustadt und Haßloch ist die Geothermie Thema im Stadtrat. Auf eine RHEINPFALZ-Anfrage teilten Ludwigshafen und Neustadt mit, dass sie bereits jetzt eine kommunale Wärmeplanung aufstellen möchten und hierzu Fördergelder vom Bund beantragt haben. Noch konkreter ist die Stadt Landau, wo es schon seit Jahren ein Geothermiekraftwerk gibt. In Zukunft soll nach Vorstellung der Stadtverwaltung ganz Landau mit Erdwärme versorgt werden. Gespräche mit zwei Unternehmen über weitere Geothermiekraftwerke im Stadtgebiet laufen bereits.

Sind Fernwärmenetze im ländlichen Raum überhaupt sinnvoll?

Grundsätzlich können auch Dörfer, Kleinstädte oder entlegenere Stadtteile über (Nah-)Wärmenetze mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgt werden, sagt der für Energie zuständige Referent, Thomas Rätz, vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. „Wichtig ist dabei, dass diese Infrastruktur für den Betreiber wirtschaftlich und den Abnehmer bezahlbar sein muss“, so Rätz. Die Wärmeplanung werde im Einzelfall zeigen, ob zentrale oder dezentrale Lösungen besser seien.

Was wird der Ausbau der Wärmenetze die Städte und Gemeinden kosten?

Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Das hat eine Abfrage der RHEINPFALZ unter den kreisfreien Städten in der Pfalz ergeben. Die zukünftige Wärmeplanung sollte diese Frage aber beantworten. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Pirmasens, Christoph Dörr, spricht von einem Mammutprojekt, das Energieversorger über Jahrzehnte beschäftigen werde. „Für eine Stadt wie Pirmasens sprechen wir von einem dreistelligen Millionenbetrag“, so Dörr.