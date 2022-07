Wärmehallen für frierende Pfälzer

In den Kommunen der Pfalz stellt man sich bereits auf einen harten Winter ein, wenn es womöglich akut an Gas mangelt. Was Städte und Kommunen planen. Zum Artikel

Kerwe-Eintritt: Auch für Weingüter verpflichtend

Der Stadtrat Deidesheim hat festgesetzt, wie viel der Eintritt zur Weinkerwe kosten und wie dieser kontrolliert werden soll. Und klar gestellt: Weingüter, die sich am Eintritt-Modell nicht beteiligen wollen, dürfen an den beiden Kerwe-Wochenenden keine Hoffeste feiern. Zum Artikel

Auf Tour durch Ludwigshafen, die angeblich hässlichste Stadt

Sollen sie abgeschafft werden oder nicht? Die politische Debatte um die „Germany’s Ugliest City Touren“ haben sie offensichtlich noch populärer gemacht. Zum Artikel / Video

Bakterien im Leitungswasser

Im Wasserwerk in Kandel (Kreis Germersheim) wurden bei einer routinemäßigen Kontrolle Verunreinigungen festgestellt. Das Wasser muss in den betroffenen Gebieten abgekocht werden: Zum Artikel

Prozess gegen Jaguar-Fahrer: Worauf es fürs Urteil ankommt

Nach seinem Horror-Unfall im Kreis Bad Dürkheim sagt die Staatsanwaltschaft: Der Jaguar-Fahrer hat gegen einen noch recht neuen Paragrafen verstoßen, der Raserei in Rennfahrer-Manier verbietet. Doch dieses Gesetz ist umstritten, es hat schon das Verfassungsgericht beschäftigt. Dessen Hinweise muss die Justiz nun auch im Pfälzer Fall beachten. Zum Artikel

Welche Preise für Schnelltests ab jetzt gelten

Seit dem 1. Juli sind die Bürgertests nur noch unter bestimmten Bedingungen kostenlos. Wir erklären, wer wie viel Geld für einen Schnelltest bezahlen muss. Zum Artikel

FCK: Ticketverkauf fürs erste Heimspiel läuft

Am Mittwoch hat der freie Kartenverkauf für die erste Zweitligapartie der Lauterer nach über vier Jahren begonnen. Der FCK hat für die Spielzeit 2022/23 auch schon viele Dauerkarten verkauft. Zum Artikel

Corona-Test verweigert: Land wirft Justizbeamtin raus

Die Richter werteten das Verhalten der Beamtin als „schweres Dienstvergehen“. Dabei ging es nicht nur darum, dass sie trotz dienstlicher Anordnung Corona-Tests beharrlich verweigerte. Zum Artikel

Wanderunfall: Polizei sucht E-Bike-Fahrer

Ein 86-jähriger Neustadter musste im Wald einem E-Bike-Fahrer ausweichen und stürzte mehrere Meter tief einen Hang hinunter. Jetzt sucht die Polizei nach dem Radfahrer, der wohl unvollständige Personalien hinterlassen hatte: Zum Artikel

Linienbus fährt in Wohnhaus

In Heidelberg ist ein Linienbus führerlos in ein Wohnhaus gefahren. 18 Personen wurden verletzt, mehrere kamen in Krankenhäuser. Zum Artikel