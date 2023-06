Landauer hoffen auf Fernwärme

Bei der Infoveranstaltung zum Thema „Wärmewende in Landau – Chancen der Geothermie“ gibt es viele Fragen. Wir liefern Antworten.

Hitze und nichts passiert

Einige Stellen in Landau sind Betonwüsten ohne Schatten. Das hat man vor Jahren schon als Problem erkannt. Doch passiert ist quasi nichts.

Studentin rettet Leben

Giulia Wetzel hat einen genetischen Zwilling. Mit ihrer Stammzellenspende hat sie einer an Blutkrebs erkrankten Person aus Amerika das Leben gerettet. Wird die Rohrbacherin sie kennenlernen können?

Angebliche Parksünder: Waren nicht da

Was Leser ärgert: Einem Ehepaar flattert ein Strafzettel der Firma Park & Control ins Haus – Parkzeitüberschreitung. Doch die Beschuldigten sagen, zu der Zeit gar nicht an besagtem Ort gewesen zu sein. Das Unternehmen hat in der Folge Probleme mit der Beweisführung.