Im vergangenen Jahr ist es den Bäumen in Deutschland so schlecht ergangen wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984. Das geht aus dem aktuellen Bericht zum Zustand der Wälder in Deutschland hervor, den Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch vorgestellt hat. Demnach haben Sturmschäden, Dürre und Schädlinge – allen voran der Borkenkäfer – dem Wald im Jahr 2020 schwer zugesetzt. In den Jahren 2019 und 2020 sei die Sterberate der Bäume im Vergleich zu den Vorjahren „deutlich höher geworden“. Vor allem ältere Bäume über 60 Jahre seien vom Absterben bedroht, heißt es in dem Bericht. Derzeit betrage die Fläche, die potenziell wieder aufgeforstet werden müsste, 277.000 Hektar.

Dem Bericht zufolge nimmt auch die Verlichtung der Baumkronen immer weiter zu – also der Verlust von Nadeln und Blättern. Demnach wiesen im vergangenen Jahr vier von fünf Bäumen lichte Kronen auf. Das betraf 89 Prozent der Buchen, 80 Prozent der Eichen und Kiefern sowie 79 Prozent der Fichten. „Die Waldzustandserhebung zeigt: Unsere Wälder sind krank“, bilanzierte die Ministerin.