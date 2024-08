Ein Mann, der am 9. September 2023 während einer Kontrolle in Ludwigshafen einen Polizisten beleidigt hat, muss eine Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Ludwigshafen hat den 29-Jährigen jetzt zu einer Buße über 400 Euro verurteilt. Der damals 29-Jährige hatte den Polizisten unter anderem mit den Schimpfwörtern „Depp“, „Idiot“ und nicht druckfähigem belegt. Die Polizei weist darauf hin, dass die Beleidigung von Polizeibeamten in Statistiken als „Gewalt gegen Polizeibeamte“ auftaucht.