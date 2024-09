Unbekannte sind am Montagnachmittag in ein Haus in Limburgerhof eingestiegen und haben wertvollen Schmuck gestohlen, wärend der Hauseigentümer im Vorgarten gearbeitet hat. Wie die Polizei berichtet, war der 86-Jährige gegen 14.30 Uhr mit Gartenarbeiten beschäftigt; als er später inss Schlafzimmer gekommen sei, habe er festgestellt, dass das Fenster zur Hausrückseite offen gestanden habe, das zuvor verschlossen gewesen sei, so die Polizei. Es fehlten zwei Schatullen mit Schmuckstücken aus Gold und Perlen in fünfstelligem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.